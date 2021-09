Acţiunile europene au scăzut marţi din cauza inflaţiei din zona euro, dar în august au urcat cu 2% Indicele pan-european STOXX 600 a inchis marti in declin cu 0,4%, dar a marcat a saptea luna de cresteri consecutive, cea mai lunga perioada de evolutie pozitiva realizata din 2013. Sectorul tehnologic a consemnat in august cea mai buna performanta, cu un avans de 6%, in timp ce cresterea numarului de cazuri de Covid-19 a impins investitorii spre sectoarele cele mai rezistente la pandemie. Actiunile din regiune au inversat cresterile initiale de marti, dupa datele care au aratat ca inflatia s-a accelerat in august la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Daca tendinta inflationista va continua,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

