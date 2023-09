Acţiunile europene au închis vineri în creştere, întrerupând cea mai lungă serie de pierderi zilnice după 2018 Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,22%, intrerupand o serie de pierderi din ultimele sapte sesiuni, cea mai lunga din februarie 2018. Indicele a pierdut 1% in aceasta saptamana, potrivit datelor LSEG. Sectorul resurselor de baza a scazut cu 0,4%, in timp ce actiunile din sectorul media au crescut cu 1,1%. Increderea pietei globale a scazut in ultimele zile, deoarece investitorii evalueaza date slabe din China, randamente mai mari ale obligatiunilor guvernamentale si preocupari inflationiste reinnoite in SUA. Indicele preturilor de consum din SUA pentru luna august va fi publicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

