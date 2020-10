Indicele DAX al bursei din Frankfurt a scazut in timpul tranzactiilor cu pana la 5% si a inchis in declin cu 4,2%, la cel mai redus nivel din ultimele cinci luni. Indicele pan-european STOXX 600 a coborat cu 3%, cel mai accentuat declin din ultimele cinci saptamani. Indicele CAC 40 al bursei din Paris a scazut cu 3,4%, inaintea anuntarii de catre presedintele Emmanuel Macron a unor noi restrictii legate de Covid-19. ”Stirile legate de noi restrictii...vor provoca noi ingrijorari legate de cresterea economica in regiune”, a declarat Mohammed Kazmi, manager de portofolii la divizia Absolute Return…