- Omicron, varianta super-mutanta a coronavirusului, mult mai infecțioasa decat orice alta varianta de pana acum a SARS-CoV-2, a provocat ingrijorare in toata lumea și a determinat unele guverne sa ia masuri restrictive dure pentru a preintampina raspandirea. Totuși, avand in vedere capacitatea de transmitere…

- Țarile de Jos vor un nou lockdown pentru a preintampina un nou val de infectari cu noua varianta a coronavirusului, Omicron. Spitalele sunt pline, iar personalul medical nu mai face fata numarului mare de olandezi bolnavi de COVID-19. Prim-ministrul olandez Mark Rutte , alaturi de ministrul sanatatii,…

- Noua varianta Omicron a coronavirusului se raspandeste rapid in Spania, unde in capitala Madrid reprezinta deja 30% din noile cazuri de COVID-19, potrivit presei spaniole citate vineri de Reuters. Acest procent este de circa 25% in metropola turistica Barcelona, responsabilii sanitari estimand ca varianta…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a crescut cu 1,34%, in timp ce indicele actiunilor globale a avansat cu 0,43%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 1,03%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,12%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,25%. Indicele dolarului a crescut cu 0,28%, lira sterlina a…

- Africa de Sud a intrat in valul al patrulea al pandemiei COVID-19, val impulsionat de noua varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat vineri ministrul sud-african al sanatatii, Joseph Phaahla, citat de agentiile Reuters si EFE. ''Avem o curba ascendenta mult mai pronuntata fata…

- Un caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost confirmat intr-un grup de peste 50 de persoane testate pozitiv pentru COVID-19 dupa ce au participat la petrecerea de Craciun organizata de o companie in Norvegia, relateaza joi AFP si Reuters. Intre 50 si 60 de participanti…

- Spania a anunțat luni ca a depistat in regiunea Madrid un prim caz de infectare cu tulpina Omicraon a covoronavirusului. Este vorba despre un barbat in varsta de 51 de ani, care s-a intors duminica din Africa de Sud și prezenta simptome ușoare.

- Un prim caz al variantei Omicron a coronavirusului, care se raspandeste in intreaga lume si provoaca un val de panica, a fost depistat in Spania, a anuntat luni, 29 noiembrie, un spital din Madrid, citat de France Presse.Sectia de microbiologie a Spitalului Gregorio Maranon din Madrid anunta prima confirmare…