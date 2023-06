Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de referinta Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de sectorul auto, in scadere cu 1,4%, in timp ce sectorul utilitatilor a crescut cu 0,7%. Firma germana de produse chimice Lanxess a extins pierderile anterioare…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in scadere cu 0,2% si a incheiat saptamana in pierdere cu 0,5%. Investitorii s-au temut ca Rezerva Federala (Fed) ar putea opta pentru o atitudine precauta in intalnirea de saptamana viitoare, in timp ce BCE este de asteptat sa continue sa inaspreasca politica…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,9%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor din sectorul de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 2,7%, in timp ce actiunile companiilor de utilitati au crescut…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, dupa ce a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul lunii aprilie, in trei sesiuni cu evolutii negative. Toate sectoarele au incheiat tranzactiile de vineri in teritoriu pozitiv. Actiunile tehnologice au urcat cu 3% si cele miniere cu 2,5%. Investitorii…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,4%. Indicele bancar a avansat cu 1,3%, investitorii urmarind rezultatele financiare raportate de bancile din SUA, in timp ce actiunile din minerit au crescut cu 1,4%, dupa ce economia Chinei a crescut peste asteptari in primu ltrimestru, cu 4,5%…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,53%, aceasta fiind a patra sesiune pozitiva consecutiva. Evolutia de vineri a dus cresterea saptamanala la 1,15%, conform datelor Eikon. Sectorul bancar a consemnat cea mai buna evolutie, o crestere cu 3% dupa ce rezultatele bancilor…