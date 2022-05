Acţiunile europene au închis miercuri în creştere puternică, investitorii ignorând inflaţia din SUA Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,6%, componenta actiunilor auto avansand cel mai mult, cu 3,6%, in timp ce toate sectoarele au fost tranzactionate in teritoriu pozitiv, cu exceptia sanatatii, care a scazut cu 1,2%. Castigurile din Europa vin dupa cateva sesiuni de tranzactionare agitate in regiune, dar si pe alte piete. Actiunile europene au urcat marti, pe masura ce pietele mondiale s-au redresat dupa o serie de vanzari ample in ultimele zile, determinate in principal de ingrijorarile legate de inflatie si de cresterea ratelor dobanzilor, si de potentialul unei recesiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile americane Raytheon, Boeing și Lockheed Martin nu profita de tensiunile internaționale. Rezultatele lor sunt in scadere din cauza sancțiunilor impotriva Rusiei, dupa invazia in Ucraina, și a revenirii Covid-19 in China. Giganții americani din domeniul apararii platesc prețul razboiului lansat…

- Rata de crestere negativa a ratat chiar si estimarea modesta a Dow Jones, privind o crestere de 1% pentru primul trimestru. In ciuda datelor dezamagitoare, pietele au acordat putina atentie raportului, actiunile si obligatiunile fiind in mare parte in crestere pe Wall Street. O parte din scaderea PIB-ului…

- Pastele au trecut. Cu sau fara miel, cu o puternica furtuna in ziua de Pasti, cu realegerea lui Macron presedinte al Frantei, dupa ce intreaga Europa s-a speriat ca ar putea castiga alegerile Marine Le Pen, si nu in ultimul rand cu un Putin la biserica, muscandu-si buzele in timpul slujbei, desigur…

- Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a declanșat o reacție in lanț in economia globala. Creșterea prețurilor la energie și la alimente s-a adaugat la criza pandemica. Perspectivele economiei mondiale s-au intunecat de la izbucnirea razboiului din Ucraina, la 24 februarie. Organizația Mondiala a Comerțului(OMC)…

- Cresterea presiunilor preturilor, incetinirea cresterii productiei si scaderea increderii vor reprezenta un obstacol pentru majoritatea tarilor, potrivit celui mai recent indice de urmarire Brookings-FT, informeaza News.ro.In acest context, este de asteapta ca FMI sa-si reduca saptamana aceasta previziunile…

- Preturile petrolului au scazut luni cu aproximativ 4%, iar cel al titeiului Brent a coborat sub 100 de dolari pe baril, din cauza temerilor ca pandemia de Covid-19 va reduce cererea in China si a eliberarilor de petrol din rezervele strategice ale tarilor membre ale Agentiei Internationale pentru Energie…

- Cresterea cheltuielilor in domeniul apararii ale statelor occidentale in urma invaziei ruse in Ucraina este o ”nebunie”, a transmis joi Papa Francisc, care a susținut ca trebuie gasita o noua cale pentru a echilibra puterea mondiala, relateaza Reuters.Suveranul pontif a spus la o audiența la Centrul…

- ”Piata muncii este foarte puternica, iar inflatia este mult prea mare”, a declarat Powell la o conferinta a Asociatiei Nationale pentru Economia Afacerilor. Powell a spus ca exista o nevoie evidenta de a readuce rapid politica monetara la un nivel mai neutru si apoi de a trece la niveluri mai restrictive,…