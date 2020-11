Indicele pan-european STOXX 600 a urcat cu 0,8%, la cel mai ridicat nivel atins la inchidere de la sfarsitul lunii februarie, sustinut de cresterile puternice ale titlurilor din sectorul petrolului si gazelor. Aceste titluri se indreapta spre cea mai buna evolutie lunara consemnata vreodata, in timp ce preturile petrolului au atins nivele maxime dupa sfarsitul lunii martie. ”Petrolul se comporta ca un semnal al conditiilor economice pozitive, iar in ultima luna a avansat cu peste 20%, pe masura ce pietele devin mai optimiste in legatura cu activitatile economice, pe fondul stirilor pozitive referitoare…