Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de marti in crestere, revenind de la un minim al ultimilor sapte ani datorita titlurilor din Spania, care a anuntat un plan de stimulare consistent pentru combaterea socului economic provocat de coronavirus, transmite Reuters, anunța news.ro.Indicele…

- Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de marti in crestere, revenind de la un minim al ultimilor sapte ani datorita titlurilor din Spania, care a anuntat un plan de stimulare consistent pentru combaterea socului economic provocat de coronavirus, transmite Reuters.

- Actiunile si preturile petrolului sunt in scadere la nivel mondial, joi, in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a interzice accesul in Statele Unite a calatorilor din Europa, transmite Reuters.

- Banca Angliei a redus miercuri de urgenta dobanda de politica monetara, cu 0,5 puncte procentuale, la 0,25%, pentru a sustine creditarea, in timp ce guvernul de la Londra urmeaza sa prezinte luni un buget care va include probabil masuri de stimulare a economiei, pentru a face fata impactului epidemiei…

- Actiunile marilor companii europene au inversat marti cresterile de la inceputul tranzactiilor si au inchis in scadere, investitorii fiind ingrijorati de extinderea epidemiei de coronavirus, in timp ce indicii bursieri de pe Wall Street si preturile petrolului sunt in crestere, in anticiparea unor…

- Bursele au crescut luni la nivel global, investitorii sperand ca bancile centrale vor reduce dobanzile pentru a reduce impactul economic al epidemiei de coronavirus, in timp ce preturile petrolului au urcat cu peste 4%, inversand declinul initial, transmite Reuters.

- Actiunile europene au inregistrat luni cea mai mare scaderea de la jumatatea anului 2016, iar preturile petrolului au coborat cu aproape 5%, cresterea numarului de cazuri de imbolnavire cu coronavirusul din China facandu-u pe investitori sa caute plasamente sigure, in aur si obligatiuni guvernamentale,…

- Actiunile de pe Wall Street au inversat joi declinul din timpul tranzactiilor si au inchis in crestere, dupa anuntul organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) referitor la declararea urgentei globale legata de epidemia provocata de noul coronavirus din China, in timp ce profiturile raportate de companii…