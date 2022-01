Acţiunile europene au încheiat prima zi a anului 2022 la maxime record In timp ce traderii londonezi s-au bucurat luni de ultima lor zi de sarbatoare, tranzactiile din Europa continentala avut un inceput de an bun, indicele STOXX 600 atingand un nivel record, dupa o serie de date incurajatoare din zona euro si din Europa de Est. Indicele privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI) din zona euro a scazut la 58,0 in decembrie de la 58,4 din noiembrie, dar confirmat o estimare ”semnal”, in ciuda unei cresteri recente a infectiilor cu coronavirus, fiind inca peste pragul de 50 care separa cresterea de contractie. ”Observam cateva semne initiale, dar foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean STOXX 600 a urcat cu 0,3%, fiind in crestere pentru a doua saptamana consecutiva, cele mai mari cresteri fiind inregistrate de sectorul tehnologiei, asistenta medicala si actiunile companiilor de calatorie. Majoritatea burselor europene, inclusiv indicii DAX din Germania, CAC 40…

- Actiunile asiatice au inchis aproape de minimele acestui an, iar indicele actiunilor europene a scazut cu 0,5%. Intre timp, randamentele obligatiunilor de trezorerie au atins cele mai scazute niveluri de la inceputul lunii decembrie. “Bancherii centrali au livrat politici ferme pentru sarbatori. Investitiile…

- Italia, campioana europeana en titre, Germania si Anglia, vicecampioana continentala, au fost repartizate in Grupa a 3-a din Liga A a Ligii Natiunilor la fotbal, editia 20220-2023, alaturi de Ungaria, in urma tragerii la sorti efectuate joi seara, la Montreux (Elvetia), conform agerpres. Franta,…

- Exista informatii putine despre varianta de coronavirus depistata in Africa de Sud, Botswana so Hong Kong, iar specialistii afirma ca aceasta are o combinatie neobisnuitp de mutatii care ar putea evita reactia sistemului imunitar si ar putea fi mai transmisibila. Autoritatile britanice considera ca…

- Principalele burse europene înregistrau scaderi semnificative vineri dimineata, fiind afectate de descoperirea, în Africa de Sud, a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2 deosebit de contagioasa, transmit AFP și MarketWatch, potrivit de Agerpres.În jurul orei 08:22 GMT, indicele…

- Pe primele șase luni ale anului 2021, exporturile de bunuri la nivelul judetului Dolj au fost de 1,48 miliarde de euro. Exporturile sunt cu 14,5% mai mari fața de perioada 01.01.-30.06.2020. Exporturile situeaza Doljul pe locul al 8-lea pe țara. In ponderea exporturilor, pe locul intai sunt mijloacele…

- Conform unor surse din piața, Honor se pregatește de reintrarea oficiala pe piața de smartphone-uri din Romania. Fosta compania subsidiara a Huawei a inceput de ceva vreme discuțiile privind lanțul distribuție și sunt zvonuri in ce privește deschiderea unui birou cu reprezentanța locala. Honor este…

- Luiza Radulescu Pintilie Recunosc ca, mai intai, cel care m-a chemat a fost numele expozitiei recent vernisate de artista Mihalea Laslo la Galeria de Arta Ploiesti : Naiveria . Mi-a sunat mai intai ca un nume de stea abia descoperita, apoi mi s-a parut ca i s-ar potrivi deopotriva vreunui indepartat…