Acţiunile europene au crescut vineri, dar au înregistrat cea mai slabă performanţă trimestrială din ultimul an Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in urcare cu 0,5% fata de sesiunea anterioara, majoritatea sectoarelor terminand pe un teritoriu pozitiv, conduse de sectorul tehnologic si cel al bunurilor de uz casnic. Stoxx 600 a inchis miercuri la cel mai redus nivel din ultimele sase luni si a scazut cu 2,1% in aceasta luna, conform datelor LSEG, dupa o scadere de 2,8% in august. In ciuda castigurilor inregistrate in iulie, evolutia din ultimele trei luni duce la o pierdere trimestriala de 2,9% a indicelui de referinta Stoxx 600, aceasta fiind cea mai proasta performanta dintr-un an. Investitorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

