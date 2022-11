Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari companii media din lume, Disney, l-a numit din nou in functie pe fostul sau director executiv, Bob Iger. El il inlocuiește pe Bob Chapek, care a preluat funcția de director executiv in februarie 2020. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In prima parte a saptamanii, Elon Musk le-a dat de ales angajatilor Twitter care au supravietuit concedierilor intre a lucra intens la un program prelungit si a parasi compania. Initial, dupa ultimatumul lui Elon Musk, s-a vorbit de sute de demisii. Insa, surse interne citate de New York Times sustin…

- Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,31%, S&P 500 cu 0,88%. Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,78%. Dupa ce a fluctuat intre cresteri si pierderile in timpul tranzactiilor. Actiunile Apple au avansat cu 0,3%, dupa un declin de peste 1% in timpul sedintei. Compania a anunbtat ca productia…

- Desi este inca mare in termeni istorici, deficitul bugetar a scazut la 1.375 miliarde de dolari, comparativ cu deficitul din 2021, de 2.776 miliarde de dolari. Declinul ar fi fost mai accentuat daca nu ar fi fost programul de stergere a imprumuturilor pentru studenti al administratiei Biden. Cheltuielile…

- Companiile de jocuri se confrunta cu o incetinire a cererii de jocuri video, de la nivelurile maxime din timpul pandemiei de Covid-19. Perspectivele pe termen scurt pentru Stadia par, de asemenea, slabe, deoarece inflatia ridicata i-a determinat pe unii consumatori sa-si reduca cheltuielile pentru divertisment.…

- Actiunile Meta, compania-mama a Facebook, au scazut cu 14- in aceasta saptamana, pana la 146,29 de dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din martie 2020, iar la un moment dat, vineri, au coborat la un nivel si mai scazut, relateaza CNBC. In ultimele 12 luni, Meta a pierdut 61- din valoarea sa…

- „Este problema unei companii private. Noi ne-am ocupat, in tot acest ansamblu al situatiei create, de protejarea cetatenilor romani si continuam sa monitorizam si sa asiguram transportul, acolo unde este necesar. In ceea ce priveste activitatea companiei Blue Air, am cerut ca cei care au generat aceasta…