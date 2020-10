Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Allegro, ”Amazonul” polonez, devine cea mai mare companie listata la Varsovia, detronand dezvoltatorul jocului video "The Witcher" Platforma de comerț online Allegro a inregistrat luni un debut bursier fulminant, actiunile au urcat cu 51,2%, evaluand compania din Polonia…

- Francois Nuyts, directorul general al Allegro, cea mai mare companie de comert electronic din Polonia, este indiferent la vestea intrarii iminente a gigantului american Amazon pe piata locala, francezul evocand chiar o posibila extindere in strainatate, transmite AFP, potrivit Agerpres."Credem…

- Cea mai mare platforma de comert online din Polonia, Allegro, spera sa obtina 8,1 miliarde de zloti (2,1 miliarde de dolari) in urma viitoarei Oferte Publice Initiale (IPO) la Bursa de la Varsovia, conform prospectului emisiunii publicat marti de companie, transmite DPA potrivit Agerpres. Firma va…

- Președintele reales, Alexander Lukashenko, a denunțat vineri ingerința Occidentului in afacerile interne ale Bielorusiei și intenția unor vectorii din Occident “de a provoca, printre altele, o disputa intre Minsk și Moscova”. Dupa ce a vizitat complexul agroindustrial Derzhinsky, președintele a spus…

- Oamenii au inceput sa se adune din nou vineri, 21 august, pe strazile din Minsk, capitala Belarusului, in semn de protest fața de regimul președintelui Alexandr Lukașenko. Conform portalului tut.by, manifestanții vor sa se lege intr-un lanț uman de 13 kilometri, intitulat metaforic ”lanțul pocainței”.Medici,…

- Washingtonul și Varșovia au convenit sa transfere trupe suplimentare. Inca o mie de militari americani au fost trimisi in Polonia. Și toate acestea pentru a pune in aplicare politica de ingradire a Rusiei. Ce intenționeaza de fapt Statele Unite sa realizeze in apropierea granițelor vestice…

- SUA si Polonia au semnat sambata, la Varsovia, un acord de cooperare militara care va permite cresterea numarului soldatilor americani in Polonia, in cadrul planului Pentagonului de redistribuire a trupelor in Europa.

