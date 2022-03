Acţiunile Boeing şi ale furnizorilor săi au scăzut luni, în urmă prăbuşirii unei aeronave 737 în China Avionul s-a prabusit dupa o coborare brusca de la altitudinea de croaziera. Presa a relatat ca salvatorii nu au gasit niciun supravietuitor. Cauza accidentului nu este cunoscuta inca. Boeing a spus ca lucreaza pentru a colecta mai multe informatii. FlightRadar 24 a spus ca avionul implicat in accident are sase ani. In urma accidentului, presa de stat chineza a declarat ca operatorul aerian si-a consemnats la sol flota de avioane 737-800, care, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor, are 109 astfel de avioane. Varianta populara este un predecesor al 737 MAX al lui Boeing, care asteapta aprobarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

