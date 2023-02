Actiunile au crescut in acest an, pe baza asteptarilor ca Fed ar putea fi fortata sa intrerupa sau chiar sa inverseze cresterea ratelor dobanzilor, din a doua jumatate a anului, pietele devenind din ce in ce mai increzatoare dupa comentariile de miercuri ale presedintelui Fed, Powell, care au recunoscut ca procesul ”dezinflationist” ar putea sa fi inceput. Asteptarile de acest fel au crescut dupa anunturile de politica monetara ale Bancii Centrale Europene (BCE) si ale Bancii Angliei (BoE) de joi. “Acest lucru face munca Fed mai dificila. Dependenta lor de datele care urmeaza sa vina a crescut,…