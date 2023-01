Acţiunile au crescut luni, la nivel mondial, la cele mai înalte niveluri de la jumătatea lunii decembrie Castigurile au fost ample pe pietele de actiuni, indicele paneuropean STOXX 600 din Europa urcand aproape de maximul ultimei luni, in timp ce actiunile pietelor emergente au urcat cu 2,4%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 1,25%, FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,33%, iar CAC 40 al bursei din Paris cu 0,68%. Cel mai larg indice MSCI, al actiunilor din Asia-Pacific, din afara Japoniei, a crescut la cel mai ridicatnivel din mai mult de sase luni. ”Piata citeste ca presiunile salariale scad destul de rapid si considera ca este un factor pozitiv si oamenii exprima mai tare cuvintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

