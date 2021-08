Stiri pe aceeasi tema

- La raportarea de ieri, in urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 244 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.In intervalul 04.08.2021 (10:00) – 05.08.2021 (10:00)…

- Incepand cu luna mai, cei doi au vandut actiuni din clasa A si clasa C de peste 1,07 miliarde de dolari, potrivit documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare. Vanzarile efectuate de Brin au totalizat peste 610 milioane de dolari, iar cele ale lui Page, inclusiv din aceasta…

- Presiunea pe cursul euro/leu a inceput sa se amplifice, urmare a nivelului crescut al aversiunii fața de risc, provocata de apariția al celui de al patrulea val al pandemiei, dar și a adancirii deficitului contului curent al balantei de plati, care a atins in primele cinci luni ale acestui an un nivel…

- Dupa doua ședințe calme, in care evoluția leului nu a fost influențata de inmulțirea ieșirilor de capital din piețele emergente, miercuri am asistat la o depreciere in linie a acestuia. Cursul euro a crescut de la 4,9278 la 4,9283 lei, nou record pentru moneda unica, intr-o ședința in care tranzacțiile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis, miercuri, in scadere iar valoarea tranzactiilor era de 29,7 milioane de lei la 45 de minute de la debutul sedintei, arata Agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, a inregistrat o depreciere de 0,03%, in…

- In timp ce preturile masinilor si camionetelor utilizate au reprezentat peste o treime din cresterea preturilor raportata marti de Departamentul Muncii, economistii continua sa creada ca inflatia ridicata va fi temporara, in conformitate cu punctul de vedere al presedintelui Rezervei Federale, Jerome…

- Principalii indici ai burselor de pe Wall Street au inchis luni la cele mai inalte niveluri atinse vreodata, pe fondul evoluțiilor bune ale acțiunilor Tesla și ale banci, relateaza Reuters. Acțiunile Tesla au crescut cu peste 4% și au contribuit cel mai mult la caștigurile din S&P 500 și Nasdaq. CEO-ul…

- O companie de investiții controlata de Daniel Dines, fondatorul Uipath, a achiziționat 5% din acțiunile One United Properties, dezvoltator imobiliar fondat de Victor Capitanu și Andrei Diaconescu. „Romania a demonstrat de-a lungul anilor ca este un excelent hub de talente in diverse sectoare, iar potențialul…