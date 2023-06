Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Apple au atins luni cel mai ridicat nivel din ultimele 17 luni, inaintea unei conferinte anuale pentru dezvoltatorii de software, desi valoarea lor de piata a ramas sub un varf istoric de 3.000 de miliarde de dolari. Actiunile celei mai valoroase companii listate din lume au urcat luni cu…

- Apple ar urma sa lanseze un set cu casca de realitate mixta mai tarziu in cursul zilei, care ar fi prima sa mutare importanta intr-o categorie noua de produse de la introducerea Apple Watch in urma cu noua ani. Actiunile celei mai valoroase companii listate din lume au urcat luni cu 1,5%, la 183,70…

- Actiunile gigantului american Apple ajungeau la un nou maxim istoric la startul sedintei de tranzactionare de luni, intr-o perioada in care compania se pregateste sa lanseze noi update-uri si produse, inclusiv o casca de realitate mixta (VR/AR), conform Ziarului Financiar, care citeaza CNBC.In prima…

- ”Suntem incantati sa ne luam angajamente care valorifica ingeniozitatea, creativitatea si spiritul inovator al productiei americane”, a declarat Tim Cook, CEO-ul Apple, intr-un comunicat. Actiunile Broadcom au crescut cu aproape 2% in urma informatiei. Actiunile Apple au scazut cu mai putin de 1%. Componentele…

- Euro a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9783 lei/euro, in crestere cu 0,52 bani (0,10%) fata de cotatia precedenta, de 4,9731 lei. Recordul anterior a fost consemnat joi , 18 mai, cand un euro a…

- Cursul valutar a fost cotat vineri, 19 mai, la 4.9783 lei/euro, atingand un nou maxim istoric, dupa ce joi a inregistrat valoarea de 4.9731 lei/euro, noteaza Ziarul Financiar. Cursul valutar a fost cotat vineri, 19 mai, la 4.9783 lei/euro, atingand un nou maxim istoric, dupa ce joi a inregistrat valoarea…

- Guvernul canadian va acorda pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni (8,8 miliarde de euro), pe o perioada de zece ani, producatorului auto german Volkswagen pentru construirea primei sale fabrici de baterii electrice din afara Europei, in Canada, potrivit AFP.

- Prețurile aurului și argintului sunt in creștere puternica, aurul atingand un maxim al ultimelor cinci saptamani, iar argintul un maxim al ultimelor trei saptamani, luni, la jumatatea zilei, in SUA, datorita cererii de refugiu, pe fondul unei piețe generale șubrede. Aurul a crescut cu 42,50 dolari,…