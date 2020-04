Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de vineri in crestere, pentru a doua zi consecutiv, spre deosebire de scaderea accentuala inregistrata pe Wall Street, unde actiunile au fost puternic afectate de restrictiile ferme adoptate in New York si California pentru compaterea raspandirii…

- Masurile drastice de politica monetara adoptate de bancile centrale nu reușesc sa calmeze piețele financiare. Bursele incep o noua saptamana de caderi masive Actiunile tranzactionate pe bursele europene au scazut luni dimineata cu peste 8%, pe fondul extinderii pe continent a pandemiei de coronavirus…

- Se lanseaza cea de-a doua ediție a programului Innovators for Children, dedicat startup-urilor tech din România care contribuie la îmbunatațirea vieții copiilor. Înscrierile sunt deschise pâna pe 1 mai, iar soluțiile câștigatoare vor primi finanțare totala de 100.000 de…

- Securitatea energetica, eficienta energetica si protectia consumatorului vulnerabil se numara printre principalele directii ale programului de guvernare, a declarat marti ministrul propus al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la audierile din cadrul comisiilor de specialitate…

- Motivul amanarii este acela ca Facebook nu a oferit autoritaților de la Dublin documentația necesara privind evaluarea protecției datelor pana la data de 3 februarie, data agreata de comun acord. De aceea, Comisia irlandeza pentru protecția datelor a efectuat o inspecție la sediul central al Facebook…

- ​Aplicația româneasca Beez, de fidelizare a consumatorilor în comerț, a obținut o finanțare de capital de risc de 1,2 milioane de euro de la doua fonduri de investiții din România pentru a-și continua dezvoltarea. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Banca Transilvania a obtinut 10 puncte din 10 la evaluarea realizata de Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din România (ARIR) privind comunicarea companiilor listate pe Piata Reglementata.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, pierde o buna parte din avere, precum și primul loc in topul miliardarilor lumii, dupa ce acțiunile companiei pe care a fondat-o au scazut la Bursa din New York. Astfel, averea sa scade la 115,6 miliarde de $, dupa ce acțiunile au scazut cu 0,7%. Noul numar 1 in topul…