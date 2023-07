Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Doksuri: Zeci de mii de persoane au fost evacuate la Beijing din cauza ploilor abundenteZeci de mii de persoane au fost evacuate din locuinte la Beijing dupa ce taifunul Doksuri a generat ploi abundente asupra orasului si a condus la suspendarea a sute de zboruri luni, potrivit postului…

- Pretul actiunilor Alphabet a ajuns la 132,58 de dolari la inchiderea pietei de vineri, reprezentand cel mai mare pret de inchidere din mai mult de un an. Google s-a confruntat cu multa atentie in acest an in ceea ce priveste sanatatea serviciului sau de cautare, din cauza pietei de publicitate digitala…

- Castigurile puternice din trimestrul al doilea i-au incurajat pe 18 analisti sa-si ridice pretul tinta pentru actiuni, care s-a dublat deja in acest an. ”Meta (este) intr-o clasa proprie in reclamele digitale”, a spus Mark Shmulik de la Bernstein, adaugand ca ”Previziunile sale monstru au spart usile,…

- Pentru a obtine un ID mondial, un client se inscrie pentru a face o scanare personala a irisului folosind ”orbul” Worldcoin, o minge argintie de aproximativ dimensiunea unei mingi de bowling. Odata ce scanarea irisului globului verifica ca persoana este un om real, se creeaza un ID mondial. Compania…

- Guvernul francez a decis sa majoreze preturile reglementate ale energie electrica pentru uz casnic cu 10%, incepand din august, a anunțat, marti, un oficial guvernamental, transmite Reuters. Oficialul guvernamental a precizat ca aceasta va fi singura crestere a preturilor pana in februarie 2024. Cresterea…

- Compania si-a invitat angajatii sa inceapa testarea noului produs YouTube, numit ”Playables”, se arata in articol, care arata ca jocurile disponibile pentru testare includ titluri precum jocul arcade Stack Bounce.Jocurile pot fi jucate pe site-ul YouTube pe browsere web sau prin intermediul dispozitivelor…

- In cadrul restructurarii, confirmata pentru CNBC de o persoana familiarizata cu problema, care a preferat sa ramana anonima pentru ca nu au putut vorbi public, gigantul chinez de comert electronic va oferi pachete de compensatii celor afectati. Alibaba a inceput sa informeze personalul cu privire la…

- Guvernatorul statului Montana, Greg Gianforte, a semnat miercuri legea care interzice aplicatia TikTok, deținuta de chinezi, informeaza Reuters. Montana devine primul stat american care interzice populara aplicație de clipuri video.Noua lege va interzice magazinelor de aplicatii Google si Appe sa ofere…