Acţiunile Alphabet, compania mamă a Google, au crescut cu 10% săptămâna trecută, după raportarea rezultatelor financiare trimestriale Pretul actiunilor Alphabet a ajuns la 132,58 de dolari la inchiderea pietei de vineri, reprezentand cel mai mare pret de inchidere din mai mult de un an. Google s-a confruntat cu multa atentie in acest an in ceea ce priveste sanatatea serviciului sau de cautare, din cauza pietei de publicitate digitala in scadere si a potentialului pe termen lung al chatboturilor de inteligenta artificiala de a prelua din trafic. Dar, in raportul de marti privind veniturile din trimestrul al doilea, compania a aratat ca are o multime de modalitati de a reusi, in ciuda acestor provocari foarte reale. Veniturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

