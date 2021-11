Actiunile producatorului de avioane Airbus au scazut la finalul saptamanii, dupa ce grupul aeronautic european a raportat un declin al livrarilor de aproximativ 10% in octombrie, comparativ cu luna precedenta. In octombrie, Airbus a livrat 36 de avioane, dupa ce in august si septembrie livrase 40 de avioane lunar, iar in iunie – 77. In primele zece luni din 2021, Airbus a livrat 460 de aeronave si mai are nevoie de 140 pentru a atinge tinta de la finalul anului, de 600. Vineri, actiunile Airbus au scazut cu 1%, in timp ce indicele CAC al Bursei de la Paris inregistra o crestere solida, informeaza…