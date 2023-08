Acțiuni și filtre pe șoselele din Dolj Oamenii legii au aplicat, in ultimele 48 de ore, amenzi in valoare de 40.000 de lei, in urma unor acțiuni organizate in trafic. Este vorba de 20 de acțiuni și 35 de filtre, in cadrul carora au fost verificate aproximativ 700 de autovehicule. Polițiștii doljeni au precizat ca acțiunile au vizat, in primul rand, prevenirea consumului de droguri. ”In ultimele 48 de ore, polițiștii și jandarmii doljeni au continuat sa actioneze in sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publica, prevenirea faptelor cu violența, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

