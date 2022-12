Acțiuni și capital. Zgomotul vesel al banilor Chinei în Elveția Anul acesta, Zurich a ajuns in fruntea clasamentului european al locurilor de listare, depașind orașe precum Londra și Amsterdam. Și trebuie sa mulțumeasca și vanzarilor de acțiuni chinezești. Aproximativ 2,7 miliarde de dolari au fost stranse prin listari in Elveția, ceea ce plaseaza țara pe locul al doilea dupa Germania, potrivit datelor compilate de Bloomberg. […] The post Acțiuni și capital. Zgomotul vesel al banilor Chinei in Elveția first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

