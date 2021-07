Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 279 din 9 iulie 2021 ACTIUNI PREVENTIVE IN TABERE SCOLARE Actiuni comune ale structurilor M.A.I. din judetul Bistrita Nasaud, pentru siguranta copiilor aflati in tabere scolare Politistii, pompierii, jandarmii si reprezentantii Agentiei Nationale Antidrog din Bistrita Nasaud au desfasurat astazi,…

- Un instructor auto a fost prins in flagrant, joi, de catre politistii de la serviciul teritorial Bistrita-Nasaud al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) in timp ce ajuta un client sa fraudeze proba teoretica in vederea obtinerii permisului de conducere. Cei care l-au dat de gol pe instructorul auto…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au organizat și desfașurat 22 de acțiuni punctuale (din care 19 acțiuni independente ale polițiștilor, 2 acțiuni cu reprezentați ai instituțiilor M.A.I. – jandarmi și pompieri argeșeni, și una cu reprezentanți ai altor instituții), fiind vizate, in special…

- Nr. 235 din 02 iunie 2021 BULETIN DE PRESA Sofer fara permis, identificat de politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita La data de 28 mai a.c., dupa ora 23, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita, se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, pe Drumul Judetean 173 C, pe raza…

- Activitatile desfasurate cu scopul prevenirii raspandirii infectarii cu virusul SARS COV-2 au caracter permanent, atat pentru polițiști, cat și pentru celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat. In ultimele 24 de ore, in Argeș, 140 de societați comerciale au fost verificate cu privire…

- Politistii constanteni au abordat ca tema principala fenomenul bullying, fiind cunoscut faptul ca mica violenta in institutiile de invatamant preuniversitar poate avea consecinte nefericite asupra elevilor, transmite IPJ Constanta. Studiile au aratat ca majoritatea violentelor survin in urma unor conflicte…