- Fostul director al Corpului de control al ministrului Sanatatii Constantin Dina a fost trimis in judecata de DNA in dosarul in care este acuzat ca i-a dat unei functionare din minister o parte din subiectele pentru proba scrisa la concursul pentru functia de sef serviciu Control in cadrul Corpului de…

- Ministrul Energiei anunta o ancheta administrativa a Corpului de Control al ministerului Energiei si cere demisii dupa accidentul de la Complexul Energetic Oltenia, in care au murit trei mineri. Virgil Popescu a transmis ca va avea loc o ancheta administrativa a Corpului de Control al ministerului Energiei,…

- O fetita de un an si jumatate si tatal sau ai suferit arsuri corneene dupa ce au fost expusi accidental la o lampa cu ultraviolete la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitala. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis ca vor fi facute verificari la unitatea sanitara. ”Pacienta minora, in varsta…

- Ministerul Muncii a pus in dezbatere pe site-ul sau proiectul privind introducerea unor noi meserii in nomenclatorul oficial. Clasificarea Ocupatiilor din Romania a fost completata cu 13 noi ocupatii, insa alte meserii dispar. Pe lista se afla meserii noi precum cea de numerolog sau consilier de cuplu, broker…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut apel, vineri, la farmaciști sa nu mai elibereze antibiotice și antivirale fara rețeta. „Scopul e sa tratezi nu sa stochezi. Utilizarea lor fara recomandarea medicului poate fi periculoasa”, a adaugat ministrul. „In aceasta perioada trebuie sa furnizam…

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar de 3.217 solicitari, a declarat luni, pentru AGERPRES, managerul institutiei, Alis Grasu. Dintre acestea, 1.935 au prezentat urgente de cod rosu (cazuri foarte grave) si cod galben (cazuri grave). Dintre urgente, 91…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) au facut apel la vigilenta in contextul unei cresteri a numarului de cazuri de imbolnavire grava la copii in urma infectarii cu streptococul de grup A, conform unei declaratii comune ce a fost publicata…

- Incident la granița Romaniei cu Ucraina, in punctul de trecere al frontierei din Vicovu de Sus. O femeie din Ucraina a intrat cu mașina in ghereta de control a polițiștilor de frontiera. O ucraineanca a ajuns, sambata, la Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, hotarata sa intre in Romania. Politistii…