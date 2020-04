Stiri pe aceeasi tema

- Mii de plangeri individuale și colective au fost depuse in instanțele din Statele Unite in ultimele cateva saptamani din cauza efectelor produse de pandemia de coronavirus, cu zeci de miliarde de dolari cerute drept despagubiri. Printre țintele...

- Doua cabinete de avocatura din Statele Unite au depus o plangere impotriva statului chinez in legatura cu actuala pandemie de coronavirus, cerandu-i sa plateasca pentru pagubele provocate contribuabililor si oamenilor de afaceri americani.

Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP. Senatul american a votat practic in unanimitate in favoarea acestei finantari exceptionale, rezultata dintr-un…

Banca Mondiala a anunțat, marți, un fond de 12 miliarde de dolari pentru sprijinirea țarilor care se confrunta cu impactul epidemiei de coronavirus care s-a raspandit rapid din China in aproximativ 80 de țari, relateaza Reuters.

Economiile asiatice ar putea pierde 105 - 115 miliarde de dolari din produsul intern brut (PIB) in acest an, din cauza scaderii turismului in urma izbucnirii epidemiei de coronavirus, arata un raport ING publicat luni și citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari) in cursul saptamanii viitoare pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu epidemia de coronavirus care a lovit China si a contaminat zeci de mii de persoane, transmite AFP, potrivit Agerpres.