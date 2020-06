ACȚIUNI IPJ pentru SIGURANȚA CETĂȚENILOR și a TRAFICULUI RUTIER ACȚIUNE PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII MASURILOR DE PROTECȚIE SANITARA, DESFAȘURATA DE POLIȚIȘTI In perioada 26-28 iunie a.c., polițiștii au desfașurat o acțiune de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, pentru a proteja sanatatea cetațenilor, fiind aplicate 34 de sancțiuni contravenționale conform Legii nr.55/2020. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea impreuna cu reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Valcea au acționat in sistem integrat, pe raza municipiului, pentru verificarea respectarii masurilor de protecției… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

