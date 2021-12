Acţiuni în barurile şi restaurantele care nu respectă măsurile anti-COVID Politistii doljeni au facut, vineri si sambata, actiuni cu efective marite in Craiova. Vizate au fost barurile si restaurantele care nu au cerut clientilor certificatele de vaccinare sau nu au inchis dupa orele 21.00. Mai multe persoane care nu au putut prezenta certificatul de vaccinare au fost amendate de politisti. Amenda a primit si o persoana care a iesit din carantina si a mers la o sala de pariuri. Potrivit oamenilor legii, scopul actiunilor a fost verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale in contextul pandemiei de Covid 19. Politistii au descoperit noua baruri si restaurante… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26 noiembrie – 01 decembrie a.c., peste 280 de polițiști buzoieni au fost angrenați in misiuni de mentinere a climatului de siguranta publica, prin actiunile derulate in aceasta perioada urmarindu-se si asigurarea unei interventii rapide si eficiente la semnalarea vreunui incident sau ori…

- Actiune a politistilor constanteniIn seara de vineri, 12 noeimbrie, in intervalul orar 17.00 21.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, a faptelor cu violenta si a infractiunilor contra patrimoniului, dar…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U. Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat, marți, 9 noiembrie, noi acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19.…

- In ultimele 24 de ore, peste 300 de polițiști și polițiști locali, impreuna cu reprezentanți ai celorlalte instituții cu atribuții in domeniu, au actionat pentru verificarea respectarii masurilor de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Covid-19, in zone aglomerate, la agenții economici, dar…

- Centrul Comercial Sucpi continua sa incalce legea si ia in batjocura solicitarea certificatului verde. Desi legea a intrat in vigoare de marti, Sucpi inca nu se conformase nici miercuri, decat in bataie de joc. Marti, 26 octombrie, in Centrul Comercial Sucpi nimeni nu solicita certificatul verde, chiar…

- Un tanar de 21 de ani din Timisoara este cercetat penal dupa ce s-a dus la pacanele cu certificatul COVID eliberat pe numele altei persoane. Politistii l-au prins in momentul in care i-au cerut sa prezinte, pe langa certificat, si buletinul.

- Polițiștii gorjeni, in colaborare cu pomierii și jandarmii, dar și cu repreyentanți ai DSP, DSVSA și ITM, au desfașurat, sambata, acțiuni in vederea limitarii raspandirii COVID-19. In total, au fost aplicate 140 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 56.000 lei. Potrivit oamenilor legii,…