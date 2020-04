Acțiuni de verificare derulate de forțele de ordine pentru respectarea ordonanțelor militare! Ce amenzi au fost aplicate Sute de firme din Bistrița-Nasaud au fost verificate in, marți, de forțele de ordine, doua dintre acestea fiind gasite in neregula și amendate drastic. Sancționate au fost și persoanele care nu au respectat restricțiile de circulație, valoarea totala a amenzilor cifrandu-se 170.000 lei. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului Bistrița-Nasaud au fost angrenati in activitati specifice 242 de politisti, 100 de jandarmi și 42 de politisti locali, impreuna cu militari ai Brigazii 81 Mecanizata ”General GRIGORE BALAN”. Polițiștii au desfașurat misiuni pentru verificarea și depistarea persoanelor care… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

