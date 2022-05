Motivele actiunilor de protest SLPR: Starea avansata de saracie a salariatilor Postei Romane. Pentru 17.000 dintre angajati, adica pentru aproape 80% din intreg personalul, salariul net lunar este sub 1700 lei, la limita traiului de subzistența, in condiții de munca foarte grea, solicitanta, de uzura. Refuzul categoric al directorului general de a accepta orice negociere […] Articolul Actiuni de protest ale Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania apare prima data in Curierul National .