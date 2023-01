Acțiuni de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10-49 lucrători) Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sanatoase la locul de munca sunt esențiale nu numai pentru a imbunatați calitatea locurilor de munca și a condițiilor de lucru, ci și pentru promovarea competitivitații. In vederea stimularii crearii unui mediu de lucru sanatos si sigur in intreprinderi, si in special in cele mici si mijlocii, Cadrul strategic al UE privind securitatea si sanatatea la locul de munca 2021 – 2027 prevede ca „existența unor condiții de munca sigure și sanatoase este o condiție prealabila pentru o forța de munca sanatoasa și productiva. Nimeni nu… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

