- Primaria Capitalei informeaza ca incepand de duminica, 01.08.2021, prin Compania Municipala Eco Igienizare, demareaza cel de-al șaselea tratament de combatere a țanțarilor. Activitatea de dezinsecție la nivelul Municipiului București se va efectua zilnic, in intervalul orar 21:30-05:30 si va acoperi…

- Dupa ce marți seara, un barbat de 26 de ani a ajuns la spital mușcat de un șobolan langa Parcul Gradina Icoanei din București, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca autoritațile nu știu cați șobolani sunt in București, pentru ca nu au evidența…

- Primaria Ploiești a anunțat ca, in perioada 19- 30 iulie a.c., vor avea loc acțiuni de dezinsecție atat in vederea combaterii țanțarilor, pe suprafața domeniului public a orașului, cat și a capușelor, in parcuri, spații verzi etc. Vor fi folosite produse pentru combatarea insectelor adulte, dar și a…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca aproape 10.000 de bucuresteni au vizitat Primaria Capitalei, muzeele si casele memoriale din grija municipalitatii, precum si Muzeul Temporar de New Media Art – RADAR 2021 in Noaptea Europeana a Muzeelor. Edilul a adaugat ca a fost luata decizia prelungirii…

- Primaria Capitalei a pus in dezbatere publica o hotarare privind delegarea transportului public de calatori catre operatori regionali. Astfel, Primaria pare ca vrea sa renunțe la serviciile publice de transport dintre București și localitațile județului Ilfov, pentru a le inlocui, așa cum a mai fost,…