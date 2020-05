Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Reghin, prin intermediul unei postari pe Facebook a facut unele precizari privind acțiunile intreprinse pentru limitarea raspandirii infecției cu COVID-19, precum și noile masuri de sprijin pentru familii cu risc din comunitatea roma. Astfel, de la inceputul declararii starii de urgența, Municipiul…

- Avand in vedere informațiile vehiculate in ultima perioada in spațiul public, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș confirma existența a trei cazuri de infecție cu COVID-19 in Farcasa. Pentru prevenirea și limitarea infecției cu noul Coronavirus agentul economic unde lucreaza doua…

- Conducerea Primariei mun. Reghin a dispus continuarea acțiunii de dezinfecție a trotuarelor de pe raza municipiului, luni, 27 aprilie, intre orele 14:00 și 20:00. In acest sens, cetațenii sunt atenționați sa nu iasa din locuințe in acest interval pe perioada desfașurarii acțiunilor de dezinfecție și…

- Primaria municipiului Reghin a demarat, in data de 9 aprilie 2020, o licitație destinata firmelor de construcții pentru execuția de lucrari pentru obiectivul ”Creșa ”Spiridușii veseli” – Schimbare destinație din școala in creșa, modernizare, extindere și dotare”, informeaza www.licitatia.ro. Creșa de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a fost facilitata revenirea in țara a 117 cetațeni romani, care se aflau pe teritoriul Republicii Franceze (42 de cetațeni), al Regatului Belgiei (34 de cetațeni) și al Regatului Țarilor de Jos (41 de cetațeni). Cetațenii romani repatriați se aflau in strainatate…

- Incepand cu data de 1 aprilie a inceput actiunea de dezinfectie a scarilor de bloc, a intrarilor in bloc si a balustradelor. Primele cartiere au fost Traian si Nucului. Cetatenii care locuiesc la bloc sunt rugati sa nu inchida usile de acces pe casa scarilor pentru a facilita accesul echipelor de dezinfectie.…

- Comisia Europeana va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE, ca parte a eforturilor sale de a combate și a impiedica raspandirea continua a coronavirusului in Europa, a anunțat președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, citata de digi24.ro. „Cu cat calatorii sunt mai…

- In vederea combaterii raspandirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19), la Aeroportul Internațional Maramureș a fost elaborat un plan de masuri, printre care acestea numarandu-se dezinfectarea a tuturor spatiilor aerogarii. Un al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat, marti…