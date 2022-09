Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 16-17 august 2022, politistii rutieri si polițiștii de ordine publica cu atribuții pe linie rutiera, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, au acționat, in sistem integrat, pe drumurile publice din județul Olt, pentru reducerea accidentelor rutiere, precum și pentru combaterea…

- Eveniment Un roșiorean, in varsta de 25 de ani, cu doua mandate europene de arestare pe numele sau, prins de polițiștii teleormaneni septembrie 14, 2022 10:08 Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au desfasurat activitati specifice pe linia persoane…

- Eveniment Amenzi de peste 6.200 lei, aplicate de polițiști in 24 de ore / Una dintre sancțiuni, pentru conducere agresiva august 23, 2022 10:52 Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au acționat in vederea prevenirii și combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere,…

- In perioada 12 – 14 august 2022, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfașurat acțiuni, cu efective marite, in mediul rural din județul Brașov, in vederea asigurarii unui climat optim de ordine și siguranța publica, pentru prevenirea și combaterea principalelor…

- Eveniment In noaptea de joi spre vineri, polițiștii rutieri au reținut 41 de permise de conducere iulie 29, 2022 10:20 In contextul apropierii weekend-ului și al creșterii valorilor de trafic, in noaptea de joi spre vineri, in intervalul orar 23:00-05:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de…

- Eveniment Un barbat de 70 de ani, din Beuca, arestat preventiv pentru harțuire, amenințare, violare de domiciliu și dsitrugere iulie 29, 2022 10:04 Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au desfasurat activitati specifice pe linia de mandate și persoane…

- Eveniment Intr-o singura zi, polițiștii au reținut 25 de permise de conducere iulie 28, 2022 09:47 Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au acționat in vederea prevenirii și combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere, fiind aplicate sancțiuni contravenționale…

- Eveniment Șoferi beți la volan, depistați constant de polițiștii rutieri iulie 19, 2022 10:00 In 24 de ore, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 43 sancțiuni contravenționale in valoare de 13.775 lei și au retras 1 certificat de inmatriculare.…