ACȚIUNI ALE POLIȚIȘTILOR ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE SECURITATE PRIVATE In perioada 12 – 29 aprilie a.c., polițiștii de ordine publica au verificat masurile de securitate la agenți economici din județul Calarași. Controalele efectuate in cadrul planurilor de acțiune derulate la nivel național au pus accent pe legalitatea funcționarii prestatorilor de servicii in domeniul securitații fizice și protejarea patrimoniului deținatorilor de valori. Polițiștii au verificat [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 22-26.04.2021, polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Hunedoara, cu sprijinul reprezentantilor Garzii Forestiere Timișoara, au efectuat actiuni de control privind modul de gestionare, depozitare, prelucrare, transport și comercializare a materialelor lemnoase de catre diferite…

- In perioada 13-15 aprilie a.c., politistii Compartimentului Sisteme de Securitate impreuna cu politisti din cadrul Politiei Municipiului Bistrita, Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita si Sectiei 4 Politie Rurala Beclean au efectuat actiuni in domeniul verificarii sistemelor de securitate, pe raza de competenta.…

- In perioada 03-31 martie, efectivele de ordine publica au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul sistemelor de paza și securitate. Acțiunea a vizat modul in care sunt respectate normele referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor…

- In perioada 3-31 martie, efectivele de ordine publica au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul sistemelor de paza și securitate. Acțiunea a vizat modul in care sunt respectate normele referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor in…

- Politistii rutieri au desfasurat mai multe actiuni pentru prevenirea si combaterea accidentelor rutiere.In perioada 19 21 martie, politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului Rutier au organizat actiuni pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au desfasurat saptamana trecuta actiuni pe raza Serviciului Ordine Publica Nord care au avut ca scop eradicarea comertului stradal neautorizat in zona pietelor Tomis III, Brotacei, Ciresica si Tic Tac. In acelasi timp, politistii…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au acționat pentru verificarea legalitații desfașurarii transportului in regim de taxi și eliminarea pirateriei in domeniu. La data de 18 februarie a.c., in urma activitaților desfașurate, polițiștii au aplicat 75 de sancțiuni contravenționale, din care 16 in…

- Potrivit noilor reglementari prevazute de OUG 175/2020, pentru completarea unor acte normative cu incidența in protecția animalelor, polițistului i se confera un instrument administrativ de plasare a animalului in adapost, in vederea inlaturarii unui pericol iminent indreptat impotriva acestuia. De…