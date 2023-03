Acțiuni ale polițiștilor de la Protecția Animalelor la nivel județean. S-a lăsat cu amenzi In cursul zilelor de 7 și 9 martie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfașurat activitați la nivelul județului Cluj, in scopul impunerii respectarii legislației. Astfel, polițiștii au aplicat un numar de 10 sancțiuni contravenționale, dintre care 5 in temeiul Legii 205/2004 privind protecția animalelor și 5 potrivit O.U.G. nr. 155/2001 pentru aprobarea programului de [...] Articolul Acțiuni ale polițiștilor de la Protecția Animalelor la nivel județean. S-a lasat cu amenzi apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

- La data de 9 martie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au organizat și desfașurat o campanie de informare a cetațenilor privind obligațiile ce le revin proprietarilor/deținatorilor de animale de companie, fiind vizate 7 parcuri din municipiul Ploiești. Astfel, polițiștii au atras…

- Acțiune a polițiștilor, in zona Blaj. Oamenii legii au verificat 75 de autovehicule și au dat 44 de amenzi Polițiștii din Blaj au acționat pe raza municipiului și a localitaților rurale arondate, pentru creșterea siguranței publice. Au fost verificate 75 de autovehicule și au fost aplicate 44 de amenzi.…

- In perioada 20 – 24 februarie a.c., politistii Biroului pentru Protectia Animalelor au executat o actiune privind verificarea respectarii conditiilor de sanatate si bunastare a exemplarelor canine din regimul cainilor periculoși sau agresivi, oferite spre comercializare prin intermediul site-urilor…

- Polițiștii dambovițeni au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale, au reținut 19 permise de conducere și au retras 22 de certificate de inmatriculare In perioada 17-18 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Dambovița au organizat o acțiune pentru creșterea…

- Politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor au dat sapte amenzi in urma unei actiuni de verificare a modului in care se respecta legislatia privitoare la cainii agresivi si cei fara stapan, actiune derulata in patru localitati, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita, potrivit Agerpres."La data…

- Astazi, in jurul orei 7.30, politisti din cadrul Biroului de Politie Autostrada A2, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, s au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, pe Autostrada A2, in zona km 157 160 pod Cernavoda, pe carosabil prima banda a patruns o turma de ovine, insotita de…

- Polițiștii albaiulieni atrag atenția asupra riscurilor la care sunt expuse animalele atunci cand se folosesc articole pirotehnice in preajma lor: Recomandarile polițiștilor Polițiștii albaiulieni atrag atenția asupra riscurilor la care sunt expuse animalele atunci cand se folosesc articole pirotehnice…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești au organizat, miercuri, 14 decembrie, in intervalul 14.30 – 16.00, o acțiune pentru prevenirea delictelor silvice. Pe parcursul acțiunii, oamenii legii au aplicat doua sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr…