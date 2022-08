Actiuni ale Politiei la un operator economic de transport persoane din Constanta. Ce amenda au aplicat oamenii legii si de ce

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai si Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia au desfasurat actiuni si activitati pe linia prevenirii furturilor de pe plaja si din spatiile de cazare, depistarea persoanelor care expun animale…

- ogurIn week-end-ul care tocmai s-a incheiat, polițiștii cu atribuții rutiere din Groși, Seini, Șomcuta Mare, Baia Sprie, Targu Lapuș, Suciu de Sus, Sighetu Marmației, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciului de Ordine Publica și reprezentanți…

- Astazi, 6 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta, la persoane banuite de savarsirea infractiunii de contrabanda asimilata. Au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii…

- Astazi, 29 iunie, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Constanta pun in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara, dintre care 12 in judetul Constanta si 2 in judetul Tulcea, la persoane banuite de savarsirea infractiunii de contrabanda cu produse din tutun.Potrivit…

- In noaptea de 04 05 iunie 2022, politistii tulceni au desfasurat activitati de control la mai multe societati comerciale, avand drept scop combaterea si prevenirea faptelor antisociale. La actiune au participat politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica, Serviciului Rutier, Arme, Explozivi si…

- La data de 18 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al I.P.J. Constanta au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii infractionalitatii in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala, fiind verificate 3 societati comerciale, din municipiul…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat ieri, in municipiul Zalau, o acțiune pentru prevenirea si combaterea actelor de evaziune fiscala. O infractiune a fost constatata si opt sanctiuni contraventionale au fost aplicate. La data de 17 mai a.c., in intervalul orar…

- Sambata, 14 mai 2022, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Timișoara, au descoperit 750.000 de țigarete netimbrate, intr-un autovehicul, in municipiul Timișoara. Astfel, polițiștii…