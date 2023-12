Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Capitalei au efectuat cinci perchezitii domiciliare in Bucuresti intr un dosar privind infractiunile de violare de domiciliu, distrugere si influentare a declaratiilor.Potrivit anchetatorilor, in urma perchezitiilor un barbat de 42 de ani a fost arestat, iar alti doi, in varsta de 28 si 33…

- Politistii Capitalei au efectuat sapte perchezitii domiciliare, dintre care patru in Bucuresti, doua in judetul Galati si una in judetul Ilfov, intr-un dosar de inselaciune, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 30.000 de lei.Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de Politia Capitalei, in…

- Zece persoane din gruparea care sechestra mai multe persoane varstnice, care nu aveau moștenitori, pentru a le lua casele, au fost arestate preventiv, informeaza News.ro.Politia Capitalei precizeaza ca cele 10 persoane (3 barbati si 7 femei), retinute in urma cu o zi, au fost arestate preventiv, pentru…

- Un barbat de 47 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce a amenintat o fata de 19 ani cu un cutit si chiar a ranit-o, apoi i-a furat lantisorul de aur pe care il purta in jurul gatului. Totul s-a intamplat pe o strada din Timisoara.”S-a retinut ca in data de 14.11.2023, pe timp de noapte, in jurul…

- Val de perchezitii in mai multe judete si in Bucuresti, in aceasta dimineata, in dosare de evaziune fiscala. La aceasta ora sunt 22 de perchezitii in Galati, 12 – in Iasi si cinci – in capitala, in sase cauze penale la persoane banuite ca s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale in perioada 2015-2020.…

- Un barbat din judetul Dambovita a fost arestat preventiv, joi, sub acuzatiile de evadare si violare de domiciliu. Inculpatul, aflat in arest la domiciliu intr-un dosar in care este cercetat pentru infractiuni cu violenta, a ignorat termenii mandatului de arestare si a intrat, noaptea, in casa unei femei,…

- Un barbat de 44 de ani din municipiul Bucuresti a fost arestat preventiv pentru talharie, dupa ce a agresat fizic o femeie in varsta, pe o strada din Sectorul 5, si i-a furat telefonul mobil din geanta, conform news.ro.Politia Capitalei a anuntat, duminica, faptul ca politistii de la Sectia 18 Politie…