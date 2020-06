Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Mures a desfasurat acțiunea Alcohol & Drugs, pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere produse pe fondul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Activitatile de control s-au desfasurat simultan…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din judetul Mures au efectuat, miercuri, 10 iunie, 21 de perchezitii, in trei judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, prejudiciul estimat fiind de peste…

- In perioada 5 – 8 iunie 2020, politisti din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Mures vor actiona pe raza intregului județ, cu efective suplimentare, fata de dispozitivul curent, pentru indeplinirea responsabilitatilor necesare asigurarii unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica…

- Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a anunțat joi, 7 mai, prin intermediul unui comunicat, ca in ultimele 24 de ore polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au desfașurat peste 550 de misiuni specifice in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19,…

- O minora de 17 ani, care a fost vazuta ultima data in timp ce era urcata cu forta intr-un autoturism, a fost data in urmarire nationala, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. „In seara zilei de 6 mai, in jurul orei 19,00, politistii Sectiei 3 Politie Pitesti au fost sesizati…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a anunțat luni, 4 mai, prin intermediul unui raspuns la o solicitare a cotidianului Zi de Zi, ca pana in prezent, de la debutul pandemiei, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș ”un polițist a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus”,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, impreuna cu structurile jandarmeriei, polițiști locali mureșeni si militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale sunt implicati in supravegherea modului in care se respecta prevederile legale in vigoare și sunt pregatiți sa intervina prompt acolo unde se…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș ureaza tuturor cetațenilor ca Lumina Sfintei Invieri sa le aduca bucurie, speranța și pace in suflet! La datorie Politistii din Mureș vor fi la datorie, in slujba comunitatii, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, astfel incat toti cetatenii…