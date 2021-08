Acțiunea pompierilor români continuă și astăzi, în zona Spathari din insula Evia Incepand cu ora 08.00, 45 de pompieri acționeaza pentru lichidarea incendiilor care au cuprins vegetația uscata și fondul forestier din zona Spathari, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Dispozitivul va fi similar celui de ieri, intervenția asigurandu-se cu 6 mașini de stingere și 2 cisterne. Totodata, 6 salvatori din cadrul Unitații Speciale de Intervenție in Situații de Urgența vor avea misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor cu apa, precum și crearea de culoare pentru limitarea propagarii incendiilor, cu ajutorul drujbelor. Un rol important in misiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

