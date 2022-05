Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Lugoj informeaza cetațenii ca Retim Ecologic Service SA, desfașoara in perioada 2-7 mai 2022 in municipiul Lugoj, acțiunea de spalare pubelelor destinate colectarii deșeurilor reziduale (pubela neagra) Programul acțiunii este urmatorul: 02.05.2022: Micro 3…

- Primaria comunei Ceanu Mare, a publicat programul pentru colectarea deșeurilor in perioada Aprilie – Iunie 2022. Program colectare deseuri : Aprilie – Iunie 2022 Aprilie 2022 Colectare... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reprezentanții ADID Timiș reamintesc cetațenilor cum se colecteaza separat deșeurile și ce se depune in fiecare pubela, neagra, galbena sau verde. Astfel, in pubela neagra depunem deșeurile reziduale cum ar fi: resturi de produse lactate; resturi de carne și pește, gatite sau proaspete; conținutul sacului…

- Toate platformele vor fi curațate și igienizate in urmatoarele zile! Cetațenii responsabili sunt rugați sa semnaleze orice acțiune de distrugere sau furt al containerelor, precum și impiedicarea sau perturbarea procesului de colectare selectiva! In paralel cu distribuirea pubelelor și a sacilor in cartierele…

- S.C. Salubritate 2000 S.A a dat startul colectarii deșeurilor voluminoase și DEEE! Containerele sunt amplasate in punctele de colectare! Locuitorii municipiului Pitești pot depune deșeurile voluminoase, precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) in containerele special puse la…

- Abia din 28 martie incepe colectarea deșeurilor vegetale anunța Primaria Carei. Pana atunci, tot in zona Gara CFR se arunca. Acolo nu este nimeni amendat. Cum va arata orașul plin de deșeuri vegetale in perioada 15-28 martie? Direcția Servicii Publice Locale (DSPL) din cadrul Primariei Carei roaga…

