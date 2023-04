Uniunea Europeana a aprobat trimiterea unei misiuni civile in Republica Moldova, in scopul consolidarii capacitatilor acestei tari de contracarare a tentativelor ruse in scopul destabilizarii, informeaza cotidianul Le Figaro, citat de Mediafax.

Republica Moldova a acuzat in mai multe randuri Rusia ca ar incerca sa inlature Administratia pro-europeana de la Chisinau, ceea ce Moscova a negat.

