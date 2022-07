ACȚIUNE VALEA VIȘEULUI- O femeie de 70 de ani a murit pană să ajungă salvatorii la ea Un apel la 112 anunța in aceasta dupa amiaza ca o femeie se afla in stop cardio-respirator. Se solicita ajutorul celor de la Salvamont, formația Vișeu, femeia locuind intr-o zona greu accesibila. „Salvatorii montani s-au deplasat cu luminile avariilor pornite, timpul de deplasare la caz fiind mult mai mare fata de situatia in care Salvamont ar fi avut prioritate de deplasare in trafic. Femeia de 70 ani domicilia intr-o zona cu acces dificil (doar mașini 4×4 bine echipate) fiind gasita de echipele de salvatori (EPA Poienile de sub Munte și Salvamont) in stop cardio-respirator , fara puls. S-a incercat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

