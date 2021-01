Stiri pe aceeasi tema

- Șeful de trib, mulțumit de prada adunata in sezonul de vanatoare, a apreciat ca membrii comunitații ar trebui acum sa adune și lemne pentru iarna ce urma sa vina. Conștiincioși indienii au inceput sa taie lemne și sa le stivuiasca. Dupa un timp, șeful a hotarat ca ar fi suficiente, insa avea nevoie…

- Romania normala și educata de actuala clasa politica nu are nevoie sa invețe istoria neamului. In definitiv, dupa 30 de ani in care politicienii și-au batut joc de istorie, scoțand din manuale tot ceea ce era important pentru ca elevii sa capete imaginea necesara crearii unui inceput de educație patriotica,…

- Spiridusii Moșului, ajutati de elevii, parintii si cadrele didactice din Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” Bacau, si-au unit fortele pentru a aduce o raza de bucurie, daruind cadouri celor 140 de copii din Parohiile Recea si Galeri, din comuna Horgești, dar și din Parohia Bartașești, din comuna…

- Lumea stiintei isi da intalnire, la „Noaptea Cercetatorilor Europeni”, in data de 27 noiembrie, de la ora 17.00, pentru prima data 100% online. Cercetatorii si publicul din peste 15 orase din Romania vor celebra stiinta impreuna, in conditii de siguranta totala, reuniti pe website-ul https://www.noapteacercetatorilor.eu/…

- Maine, 19 noiembrie, avem in calendare „Ziua Cercetatorului și Proiectantului din Romania”. Data a fost aleasa in semn de omagiu pentru savantul american de origine romana George Emil Palade, nascut pe 19 noiembrie 1912 și laureat al Premiului Nobel pentru medicina in anul 1974. Fara cercetare științifica…

- Biblioteca Municipala „Radu Rosetti”, remarcabila instituție de cultura din Onești, a organizat, pentru prima data in mediul online, evenimentul Nocturna Bibliotecii, un proiect inițiat de Asociația Naționala a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR). Ajuns la cea de-a X-a ediție,…

- De curand, o publicație de business din Romania a publicat un top al orașelor din Romania. La realizarea acestei statistici au stat la baza mai mulți indicatori. Studiul a fost realizat in perioada 1 iulie – 15 august in 41 de localitați din țara. Printre indicatorii luați in calcul s-au numarat calitatea…

- Cantautorul oneștean Eugen Ungureanu lanseaza, in premiera pentru județul Bacau, șase videoclipuri in format 8K realizate in propriul sau studio de inregistrari muzicale. Primul videoclip 8K a fost lansat in Romania pe 10 noiembrie 2019 de o fosta și celebra eleva a cantautorului, Elena Ionescu, solista…