Acțiune umanitară a polițiștilor mureșeni Astazi, 22 decembrie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Targu-Mureș au adus un strop de bucurie in sufletele unor copii din Șaulia, ingrijiți doar de mama lor. 5 copii au zambit astazi colegilor noștri, care le-au oferit rechizite, dulciuri și alte produse alimentare pentru masa de Craciun, dorindu-și ca și acesți micuți sa simta magia sarbatorilor.

Sursa articol si foto: infomures.ro

