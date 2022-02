Acțiune Truck&Bus in Sălaj In perioada 7-13 februarie a.c., la nivelul județului Salaj se desfașoara acțiunea Truck&Bus, care vizeaza verificarea legalitații transportului de marfuri și persoane. Acțiunea face parte dintr-un plan care se desfașoara la nivel național, sens in care polițiștii rutieri salajeni s-au axat, in principal, pe verificarea legalitații transporturilor de marfuri și persoane. In acest context, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat aproape 50 de sancțiuni contravenționale. Actiunea politistilor continua si in perioada urmatoare. – Maria Cristea purtator de cuvant Poliția Salaj Acest articol… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 5 februarie, polițiștii Serviciului Rutier Salaj impreuna cu colegii lor din cadrul Servicului Rutier Cluj au desfașurat o acțiune in comun pentru verificarea respectarii regimului legal de viteza. Efectivele participante au reținut 43 de permise de conducere, din care 30 au fost pentru depașirea…

- Timp de sase zile, politistii Biroului Rutier au desfasurat mai multe actiuni pentru prevenirea accidentelor de circulatie si salvarea de vieti. Celor care au pus in pericol siguranta circulatiei, le-au fost aplicate sute de sanctiuni contraventionale, fiind retinute 12 permise de conducere. In perioada14-19…

- NU va urcați la volan daca ați consumat bauturi alcoolice sau substante psihoactive! A bea la volan sau a conduce sub influența bauturilor alcoolice reprezinta o incalcare a legii, indiferent ce parere au unii despre asta. Daca conduceți cu alcoolemie peste limita legala, puteți face inchisoare, sau…

- Polițiștii din Jibou au fost solicitați sa astazi sa intervina la un accident de circulație produs pe Drumul Național 1G, in localitatea Galgau Almașului. O persoana a fost ranita ușor. La data de 31 decembrie a.c, ora 13.06, o femeie de 41 de ani, din județul Cluj, conducea autoturismul pe drumul menționat,…

- In cele 11 luni ale acestui an, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Salaj au efectuat 8 percheziții domiciliare și au instituit masuri asiguratorii in valoare de 1593120 lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor…

- Punerea in circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat constituie infracțiune și se pedepsește Polițiștii cu atribuții pe linie rutiera au constatat in perioada 1 ianuarie-30 noiembrie a.c., la nivel județean, 36 de infracțiuni de punere in circulație sau conducere pe…

- Conducere fara permis si alcoolemie de 1,68 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapte depistate de politisti Politistii din Jibou au fost sesizati, luni, 22 noimebrie a.c., prin apelul de urgenta 112, despre faptul ca pe Drumul National 1H, pe directia Var-Jibou, circula un autoturism al carui sofer este…

- Peste 800 de persoane si aproape 140 de mijloace de transport au fost verificate de politistii din Salaj cu privire la respectarea masurilor pe perioada starii de alerta. In ultimele 24 de ore, in urma activitatilor desfasurate, pe raza intregului județ, politistii au legitimat 824 de persoane si au…