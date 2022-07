Acțiune sub acoperire a polițiștilor IJP Prahova Acțiune sub acoperire a polițiștilor Prahova Ieri, 27 iulie a.c., intre orele 19.00 – 21.00, politistii prahoveni au desfasurat o acțiune avand ca scop asigurarea unui climat de siguranța in randul calatorilor TCE, identificarea persoanelor care savarșesc fapte ilicite, precum și intarirea sentimentului de siguranța publica in cadrul comunitații. In total 24 de politisti au format 9 echipe care au urcat in mijloacele de transport in comun care asigura transportul public pe traseele 35B/35, 401/402, 101, 102, 40, 44, 30, 2, dar și pe traseul 1D, toate de pe raza municipiului Ploiești. … Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

