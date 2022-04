Stiri pe aceeasi tema

- Marți, in intervalul orar 16:00-20:00, pe raza județului Timiș a fost organizata o acțiune pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, cu efective marite la care au participat și polițiști rutieri din cadrul IPJ Arad, IPJ Hunedoara, IPJ Caraș-Severin și ai Brigazii Autostrazi, sub coordonarea ofițerilor…

- FOTO VIDEO: Polițiștii BCCO Alba Iulia au participat la PERCHEZIȚII de amploare in trei județe la traficanți de droguri Polițiștii BCCO din Alba Iulia au participat la o serie de percheziții, la traficanți de droguri, care s-au desfașurat pe raza județelor Timiș, Caraș Severin și Hunedoara, alaturi…

- Percheziții ale polițiștilor timișoreni de la transporturi in Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș și Satu Mare. Oamenii legii au descins, marți și miercuri, in 20 de locații, intr-un dosar deschis pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unei persoane. Vizat ar fi un fost director…

- Verificari ale polițiștilor timișeni de la rutiera, marți dimineața, la Timișoara. Oamenii legii au amplasat filtre și au facut controale in Calea Lugojului și Calea Șagului pentru depistarea celor care au un comportament agresiv in trafic, dar și a celor care nu respecta normele rutiere in general.

- Recensamant de circulație rutiera in luna aprilie, pe autostrazi și drumuri din Alba, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara anunta ca in luna aprilie va avea loc recensamantul de circulatie rutiera pe autostrazile de pe raza judetelor Alba,…

- Acțiune de amploare a polițiștilor rutieri pe parcursul saptamanii trecute, in Timiș. Oamenii legii au desfașurat verificari in trafic in Timișoara, Sannicolau Mare, Lugoj și Buziaș și au sancționat sute de șoferi pentru viteza și depașire neregulamentara. De asemenea, la Timișoara au fost prinși și…