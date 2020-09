Actiune pentru calatorii in siguranta: Politistii, prezenti in 552 de trenuri de calatori

Stiri pe aceeasi tema

- Timp de o saptamana, politistii de la transporturi au actionat, la nivel national, pentru cresterea gradului de siguranta a transporturilor feroviare, in cadrul actiunii europene Rail Action Week, derulate sub egida RAILPOL.In perioada 7 – 14 septembrie 2020, politistii sectiilor regionale de politie…

- Politistii de la transporturi au aplicat, in weekend, in urma controalelor efectuate in aproape 600 de trenuri pentru calatori si in peste 400 de statii si triaje CF, 469 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 131.930 de lei. ''Politistii de la transporturi, din toata tara, au actionat…

- Ieri, 10 septembrie 2020, politisti rutieri din cadrul Politiei Orașului Abrud și polițiștii Postului de Poliție Ciuruleasa, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orașului Abrud, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice,…

- ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR RAMNICENI La data de 16 august a.c., polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea impreuna cu polițiști locali au desfașurat o acțiune punctuala pe raza municipiului, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, siguranța…

- Vedeta de televiziune, soția lui Marian Ionescu de la Direcția 5 și mama a unui baiețel mic, iși dorește ca in aceasta perioada sa iși ia o vacanța și in același timp sa fie in siguranța acolo unde merge, la mare. Așa ca s-a decis ce va face zilele acestea, unde va merge și alaturi... Read More Post-ul…

- Ieri, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi din Inspectoratul General al Politiei Romane, politistii de la transporturi din toate judetele au actionat pentru prevenirea accidentelor produse in zona trecerilor la nivel cu calea ferata, dupa cum am fost informati intr un comunicat de presa.…

- Sambata seara, in intervalul orar 19-21 politistii din cadrul Politiei municipiul Dej, impreuna cu polițiștii Secției 5 Poliție Rurala, au derulat actiuni de verificare cu efective marite cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- Un comunicat al IPJ Satu Mare anunța verificari și controale la respectarea prevederilor legale a exploatarii, transportului și comercializarii materialului lemnos. Se pare ca verificarile sunt doar pentru cei care nu au legaturi cu UAT Municipiul Carei care a taiat in voie sute de arbori de esențe…