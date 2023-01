Acțiune pe linia verificării stării tehnice desfășurată în Tăuții Măgherăuș Ieri, polițiștii din Tauții Magherauș, impreuna cu reprezentanții R.A.R. Maramureș au executat o acțiune pe linia controlului tehnic auto și respectarii normelor de circulație pe drumurile publice. Au fost verificate 30 de autovehicule, iar in urma neregulilor constatate au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale conform prevederilor O.U.G. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și a Legii 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Valoarea sancțiunilor aplicate a… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

